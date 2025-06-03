Путину через Лаврова передали письмо от премьер-министра Пакистана

Российский президент Владимир Путин получил письмо от главы кабинета министров Пакистана Шахбаза Шарифа. Документ передали через специального помощника премьера Сейда Тарика Фатеми и руководителя МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от пакистанского посольства. По ней в Москву прибыл Сейд Тарик Фатеми, специальный помощник премьера Пакистана. Он встретился в МИД с Лавровым и передал ему документ для российского лидера.

«Специальный помощник передал письмо премьер-министра Шахбаза Шарифа, адресованное президенту Владимиру Путину», — указали журналистам.

Помимо переданного документа, спецпосланник выразил свои самые наилучшие пожелания, а также готовность развивать сотрудничество между двумя государствами по целому ряду вопросов, в том числе в торговле, транспортной сфере и энергетике.

Ранее сообщалось об обострении отношений межу Пакистаном и Афганистаном. Оно привело к тому, что на границе двух государств начались боестолкновения. Сейчас прекращено любое транспортное сообщение между этими двумя странами. Дороги перекрыты для всех видов транспорта.