Талибы начали боестолкновения на границе Пакистана и Афганистана

Начались боевые действия между Афганистаном и Пакистаном. Они ведутся вдоль границы в приграничном афганском районе Бахрамча. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Пакистан ведет строительство новых приграничных контрольно-пропускных пунктов на своей территории. На этом фоне начались боевые действия между ним и афганскими талибами.

«Вспыхнули столкновения между пакистанскими войсками и талибами вдоль границы в афганской провинции Гильменд», — указали журналисты.

Сейчас прекращено любое транспортное сообщение между этими двумя странами. Дороги перекрыты для всех видов транспорта.

Ранее стало известно, что правительства Индии и Пакистана достигли соглашения о постепенном отводе войск на позиции, закрепленные до эскалации конфликта между ними. В рамках этих договоренностей процесс отвода военнослужащих завершится к концу мая. Отношения между этими странами резко обострились в апреле после теракта на спорных территориях, которые контролируют индийцы.