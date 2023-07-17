Путину доложили о ситуации на Крымском мосту

«Путин принял доклады вице-премьера Хуснуллина, руководителя ФСБ Бортникова, министра транспорта Савельева и главы Крыма Аксенова о последствиях террористической атаки на Крымский мост», – сказал Песков журналистам.

В ночь на 17 июля киевский режим атаковал Крымский мост, в результате чего было повреждено автомобильное полотно. Погибло два человека – семья из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и была доставлена в больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По версии следователей, при атаке на мост были использованы надводные дроны.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) виновными за это ЧП признали украинские спецслужбы.

В октябре 2022 года на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого также было повреждено автомобильное полотно. Тогда организаторы теракта заложили взрывное устройство в рулон с полиэтиленовой пленкой, которую перевозил грузовик, следовавший из Краснодарского края. В результате подрыва погибло четыре человека.