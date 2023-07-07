Путину доверяют больше 78 процентов россиян

Больше 78% граждан РФ доверяют президенту Владимиру Путину, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также по результатам опроса, практически 75 процентов россиян одобряют деятельность главы государства. Согласно предоставленным данным, 14,8% респондентов не одобрили работу Путина. 17,7% опрошенных – выразили недоверие президенту.

Примечательно, что в июне опрос ВЦИОМ показал приблизительно одинаковые результаты. 26 июня центр опубликовал результаты, согласно которым российскому лидеру доверяют 78,8% граждан.

Последний опрос ВЦОМ проходил с 26 июня по 2 июля. В нем участвовали совершеннолетние граждане. Всего было опрошено 1,6 человек. Аналитики цента интервьюировали респондентов по телефону.

ВЦИОМ был основан в 1987 году. Организация регулярно проводит соцопросы, а также участвует в маркетинговых исследованиях. На российском рынке ВЦИОМ является крупнейшим исследовательским центром.