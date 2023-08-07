Путину представили отечественную систему бронирования авиабилетов

В понедельник, 7 августа, российский лидер провел встречу с гендиректором «Ростеха», в рамках которой ему был представлен годовой отчет о деятельности компании.

По словам Чемезова, раньше для бронирования авиабилетов россияне использовали иностранные системы. В России, подчеркнул, Чемезов, появился свой проект под названием «Леонардо».

«Система отечественная, а называется «Леонардо», – сказал Путин.

На замечание президента Чемезов ответил, что такое название системе дал разработчик.

«Ну, ладно, это часть мировой культуры», – продолжил президент.

Глава «Ростеха» также отметил, что каждый месяц в российской системе проходят регистрацию около пяти миллионов граждан. По словам Чемезова, отечественный аналог бронирования авиабилетов ничем не уступает зарубежным системам. В «Леонардо» доступны привычные операции с билетом, продажей дополнительных услуг, регистрацией в аэропортах, а также системы бонусов и лояльности для пассажиров.

В рамках встречи Путин также поручил увелись объемы производств беспилотников «Куб» и «Ланцет».