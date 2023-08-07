Путину представили отечественную систему бронирования авиабилетов
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Глава государственной корпорации «Ростех» Валерий Чемезов представил президенту РФ Владимиру Путину отечественную систему бронирования авиабилетов.
В понедельник, 7 августа, российский лидер провел встречу с гендиректором «Ростеха», в рамках которой ему был представлен годовой отчет о деятельности компании.
По словам Чемезова, раньше для бронирования авиабилетов россияне использовали иностранные системы. В России, подчеркнул, Чемезов, появился свой проект под названием «Леонардо».
«Система отечественная, а называется «Леонардо», – сказал Путин.
На замечание президента Чемезов ответил, что такое название системе дал разработчик.
«Ну, ладно, это часть мировой культуры», – продолжил президент.
Глава «Ростеха» также отметил, что каждый месяц в российской системе проходят регистрацию около пяти миллионов граждан. По словам Чемезова, отечественный аналог бронирования авиабилетов ничем не уступает зарубежным системам. В «Леонардо» доступны привычные операции с билетом, продажей дополнительных услуг, регистрацией в аэропортах, а также системы бонусов и лояльности для пассажиров.
В рамках встречи Путин также поручил увелись объемы производств беспилотников «Куб» и «Ланцет».