ПВО нет, но вы держитесь: Польша отказалась поставлять Украине Patriot

«Как вы знаете, Германия подала пример, передав Украине в очередной раз систему Patriot и призвала те страны, которые обладают подобными возможностями, чтобы также присоединились к этой инициативе. Это как раз не касается Польши. У нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться», — сказал Туск, его транслирует государственное телевидение Польши.