ПВО нет, но вы держитесь: Польша отказалась поставлять Украине Patriot
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Варшава не станет поставлять Киеву свои американские системы ПВО Patriot, ибо не имеет такой возможности, заявил журналистам после заседания Европейского совета премьер-министр Польши Дональд Туск.
Накануне Германия устами своего канцлера Олафа Шольца согласилась отправить Украине одну систему Patriot. По словам Туска, Польша следовать примеру Берлина не намерена.
«Как вы знаете, Германия подала пример, передав Украине в очередной раз систему Patriot и призвала те страны, которые обладают подобными возможностями, чтобы также присоединились к этой инициативе. Это как раз не касается Польши. У нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться», — сказал Туск, его транслирует государственное телевидение Польши.
Ранее мы писали, что глава МИД Украины Кулеба перешел к хамской тактике, требуя от Запада системы ПВО Patriot.