Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хочет получить от Запада лишние системы ПВО Patriot, но его просьбы больше не носят вежливый характер, отмечает The Washington Post.

«Тихая и спокойная дипломатия не сработала», — цитирует издание украинского дипломата.

Украина получила первые «Патриоты» прошлым летом, но к настоящему времени у Киева осталось всего три работающих комплекса, и они явно неспособны защитить от усилившихся российских бомбардировок.

Кулеба заявил, что его команда обнаружила в западных странах порядка ста «Патриотов», которые, по его мнению, этим странам не очень нужны. Украинский дипломат высказывает крайнее раздражение, сталкиваясь с отказом передать просто так Киеву комплексы ценой в миллиард долларов.

Глава украинской дипломатии пообещал испортить вечеринку в честь 75-летия НАТО очередными просьбами о передаче Украине систем ПВО.