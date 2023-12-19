ПВО сбила еще два беспилотника над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о еще одном сбитом вражеском БПЛА в небе над регионом. Об этом он написал в своих соцсетях.

Ранее о том, что российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала над Брянской областью беспилотник, сообщило Министерство обороны РФ. Вскоре ведомство сообщило о еще одном сбитом дроне.

«Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщил Богомаз.

Он подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет. Богомаз поблагодарил российских военных за работу.

С начала специальной военной операции РФ на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории России. Чаще всего «под удар» попадают приграничные регионы страны – Брянская, Белгородская и Курская области. В них, а также в Республике Крым и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Регулярно власти указанных регионов, а также Минобороны РФ, сообщают о попытках киевского режима атаковать российскую территорию. Все эти попытки успешно пресекаются.