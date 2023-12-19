Над Брянской областью сбит беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило и сбитом над Брянской областью беспилотнике. По информации оборонного ведомства, дрон ликвидировала система противовоздушной обороны (ПВО) утром, 19 декабря.

«Сегодня около 9:20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении минобороны РФ.

17 декабря над Липецкой областью впервые был ликвидирован вражеский беспилотник. По данным властей Липецкой области, разрушений и пострадавших в результате атаки нет. В этот же день минобороны России пресекло попытку киевского режима атаковать Ростовскую и Воронежскую области.

17 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что ВСУ обстреляли село Теребрено. Российские военные, уточнял глава региона, участвовали в стрелковом бою.

На территории Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в связи с участившимися попытками ВСУ атаковать объекты в этих регионах.

С начала специальной военной операции украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. Часто ВСУ используют артиллерию и минометы. Также украинские солдаты регулярно запускают беспилотники со взрывчатыми устройствами.