ПВО уничтожила 16 беспилотников в Крыму и Волгоградской области

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении беспилотных летательных аппаратов в Крыму и Волгоградской области.

В оборонном ведомстве отметили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) таким образом предотвратили попытку ВСУ совершить теракты не территории России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 – над Крымским полуостровом и три – над территорией Волгоградской области», – говорится в сообщении Минобороны России.

20 ноября оборонное ведомство также сообщило о сбитом БПЛА в Брянской области.

С начала специальной военной операции РФ на Украине украинские военные регулярно обстреливают приграничные территории РФ. Часто всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области. В этих регионах, а также в Крыму и Севастополе установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Минобороны РФ регулярно сообщает о работы систем ПВО и РЭБ в регионах, а власти оперативно информируют о последствиях атак.