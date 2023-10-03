ПВО уничтожила украинскую ракету «Нептун» над северо-западом Крыма

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении украинской ракеты «Нептун» в районе северо-западной акватории Черного моря у берегов Крыма.

По данным оборонного ведомства, боеприпас был уничтожен силами российской противовоздушной обороны (ПВО).

«Третьего октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в опубликованном заявлении ведомства.

3 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил об объявлении воздушной тревоги в городе. Временно прекратили движение морской и наземный общественный транспорт.

ПКР Р-360 «Нептун» – это украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета. Она предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Боеприпас разработан на основе советской ракеты Х-35.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении вражеского беспилотника над Белгородской областью.

В Крыму, как и в Белгородской, Курской и Брянской областях, объявлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности из-за регулярных попыток ВСУ обстреливать регионы.