ПВО в Белгородской области сбила три беспилотника

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех сбитых беспилотниках самолетного типа. О работе системы противовоздушной обороны (ПВО) он сообщил вечером 16 октября в своих соцсетях.

По предварительным данным, пострадавших в результате падения обломков, нет. Также не зафиксированы разрушения.

«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – говорится в сообщении.

О сбитых БПЛА также сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории России около 22:30.

В Белгородской, Курской, а также Брянской областях, которые граничат с Украиной, введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует на территории Республики Крым и Севастополя.

ВСУ с начала СВО регулярно предпринимают попытки атаковать территорию России. Благодаря работе дежурных сил ПВО и системе РЭМ эти попытки пресекаются. Власти регионов, которые больше всего страдают от действий киевского режима, информируют граждан, а также занимаются восстановлением повреждений.