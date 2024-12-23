Законодатели Крыма подготовили всю доказательную базу того, что включение полуострова в состав Украины в 1954 году проходило с нарушениями законов. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов. Его слова привело РИА Новости.

Ранее парламентской группой Республики Крым было выявлено множество нарушений законодательства при передаче территории полуострова в состав Украинской ССР. По мнению Константинова, никто не может опровергнуть это мнение.

«Оппонентов нам нет, чтобы кто-то сказал, что мы неправы юридически. Доказательная база сформирована очень хорошая», — указал он.

Председатель крымского парламента добавил, что Конституционный суд РФ пока не планирует рассматривать вопрос о признании неправомерным процесс передачи Крыма. Это будет делаться только после завершения спецоперации.

Ранее сообщалось, что представители Крыма предложили провести трибунал над украинским президентом Зеленским. Его считают виновным в гибели тысяч мирных граждан, а также в ряде других преступлений. Также необходимо судить и иных представителей киевского режима.