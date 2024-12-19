Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает необходимым начать процедуру проведения международного трибунала, чтобы президент Украины Владимир Зеленский понес ответственность за преступные решения, сообщило РИА Новости.

Заур Смирнов прокомментировал позицию Зеленского о статусе Крыма и Донбасса, которую он озвучил в интервью газете Le Parisien. Так, президент считает возможным возвращение территорий исключительно путем дипломатического давления международного сообщества на Кремль. Глава Крымской межнациональной миссии Смирнов высказал мнение, что позиция Зеленского не имеет никакого значения.

По мнению собеседника агентства, важно привлечь президента Украины к ответственности за содеянные преступления, в которых принимают участие и другие представители киевского режима. Работать в данном направлении необходимо незамедлительно.

«Уже сейчас необходимо начать процедуру проведения международного трибунала над Зеленским, виновным в гибели тысяч мирных граждан», — сказал Смирнов РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после признания Украиной причастности к убийству генерала Кириллова появилась информация о возможной эвакуации Зеленского в Лондон.