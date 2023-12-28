«Работа сложная, но интересная»: кандидат в президенты из Балашихи рассказал, зачем выдвигается на выборы

Блогер-экоактивист из Балашихи Анатолий Баташев, лидер партии «Зеленая альтернатива», заявил, что намерен баллотироваться на пост президента России.

Кандидат рассказал нашему корреспонденту, каковы его цели и дальнейшие планы.

«Я буду баллотироваться как самовыдвиженец. Я уже собрал необходимую группу избирателей в свою поддержку, присутствовали более 500 человек, как и положено. Подписи собрали, необходимые документы заверили нотариально и передали в ЦИК», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Баташев признался, что хочет самореализации, хочет принести стране пользу — чтобы решались большие стратегические, культурные и экологические задачи.

Россия, добавил он, это значительно больше, чем Подмосковье, а потому нужно решать на федеральном уровне и социальные проблемы, говорить о нашей великой истории, заниматься бюджетной и транспортной политикой, выбирать правильные приоритеты.

«Следующая задача — сбор 300 тысяч подписей. Будем печатать огромное количество избирательных бюллетеней, доставлять их в множество регионов нашей огромной страны. Думаем сейчас, как это грамотно и быстро сделать с учетом новогодних праздников. Работа предстоит сложная, но интересная», — заключил Баташев.

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