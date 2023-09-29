Радикальные республиканцы в Конгрессе США хотят сместить с поста спикера Кевина Маккарти

Крайне правые республиканцы недовольны уступчивостью нынешнего спикера Кевина Маккарти. Они считают, что на этом месте должен быть человек, более решительно продвигающий республиканскую повестку.

На третий по значимости пост в государственной иерархии США прочат Тома Эммера, республиканца от штата Миннесота.

Сам Эммер поспешил откреститься то возможного назначения, заявив, что не участвует в «дворцовых интригах». Однако журналисты отмечают, что Эммер не дал четкого ответа на вопрос, поддержит ли он отстранение Маккарти.