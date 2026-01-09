Ракета «Орешник» поразила крупнейшее подземное газохранилище Украины

Военно-аналитическое издание «Рыбарь» под руководством Михаила Звинчука представило оценку применения российской баллистической ракеты «Орешник» по объектам на Украине.

Согласно анализу, данная атака преследовала цель проверить возможности комплекса по поражению особо сложных и хорошо защищенных целей.

В публикации проводится сравнение с предыдущими применениями: если удар по Днепропетровску ранее был в большей степени ориентирован на демонстрацию нового оружия и изучение реакции Запада, то новая атака носит сугубо прикладной характер.

«Если в результате применения по Днепропетровску оценивалась, в первую очередь, реакция западных партнеров на "полевые испытания" нового вооружения России, то сегодняшний удар, судя по всему, несет более прикладной характер», — отмечают авторы.

Аналитики связывают это с выбранной целью. Предполагаемым объектом удара, согласно их данным, стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа (ПХГ) во Львовской области — крупнейшее в Европе и одно из самых труднодоступных для поражения. Его уникальная защита обусловлена геологией: хранилище создано на значительной глубине в толще пористых песчаников, которые дополнительно экранированы плотными глинистыми пластами.

Эксперты «Рыбаря» поясняют, что для гарантированного уничтожения подобного объекта требуется либо колоссальное сейсмическое воздействие, либо применение ядерного боеприпаса мощностью свыше 100 килотонн.

Примененный «Орешник» имел неядерное оснащение, что, по мнению издания, превращает этот удар в первую очередь в технический эксперимент. Его ключевой задачей была оценка потенциала высокоточного баллистического комплекса для поражения высокозащищенных подземных объектов специальным (проникающим или объемно-детонирующим) боезарядом в обычном снаряжении.

Ранее сообщалось о том, что Путин не согласился ударить по центрам принятия решений в Киеве.