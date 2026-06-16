Украинская сторона уже который месяц живет в режиме ожидания нового удара российским ракетным комплексом «Орешник», и, по мнению военного эксперта Бориса Рожина, этот ажиотаж искусственно раздувается сознательно. В эфире радио Sputnik он пояснил, что истерия началась сразу после первого применения ракеты и с тех пор только нарастает: любые передвижения или активность на российских военных полигонах моментально интерпретируются Киевом и западными СМИ как подготовка к неизбежному удару.

При этом, как подчеркивает Рожин, в России никогда официально не заявляли о планах повторного использования «Орешника» на Украине, хотя сам президент Владимир Путин упоминал, что комплекс применяется в том числе в испытательных целях.

Суть паники, по его словам, не столько в реальной военной угрозе, сколько в психологическом давлении. Украинские власти сознательно культивируют страх перед этим оружием, чтобы держать население в тонусе, оправдывать собственные просчеты в ПВО и выбивать дополнительные средства на защиту от гиперзвуковых ракет, которые существующие системы сбить практически не в состоянии. Однако Рожин заостряет внимание на важном нюансе: если Россия действительно примет решение нанести новый удар, предупреждать о нем никто не станет — это противоречит самой сути военной операции и лишает эффекта внезапности.

По его мнению, истерика вокруг «Орешника» превратилась в самостоятельный информационный фактор, который живет своей жизнью, оторванный от официальных заявлений и реальных боевых планов. Эксперт резюмирует: Киев и его партнеры нагнетают обстановку не потому, что обладают достоверными данными о готовящейся атаке, а потому что это выгодно политически — позволяет создавать образ «агрессора, который вот-вот нанесет удар», тем самым мобилизуя западную аудиторию для новых поставок вооружений. Но в военной логике тишина часто красноречивее громких заявлений, и пока Россия хранит молчание по поводу «Орешника», это ровно ничего не значит — ни «да», ни «нет». Вопрос лишь в том, когда и где, но об этом, как справедливо заметил Рожин, мы узнаем постфактум.

Ранее СМИ Украины сообщили о возможном применении «Орешника» в Киевской области.