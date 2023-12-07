Рамасвами назвал себя первым призвавшим к миру в конфликте на Украине

Кандидат на пост президента США Вивек Рамасвами заявил, что является первым заговорившем о «разумном мирном решении» конфликта на территории Украины, а само столкновение он назвал «бессмысленной войной». Об этом сообщило издание РИА Новости .

Сегодня, 7 декабря в Таскалусе проводятся 4-ые предвыборные дебаты кандидатов от партии Республиканцев, которые транслирует местный телевизионный канал NewsNation. В данном мероприятии кроме Рамасвами, участвуют также губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.

Во время своего выступления Рамасвами заявил, что является первым заговорившем о мирном решении конфликта на территории Украины. Он указал на то, что сейчас ряд «неоконсерваторов» начинает присоединяться к его позиции. В качестве исключений он назвал лишь Никки Хейли и действующего президента Штатов, которые продолжают поддерживать продолжение конфликта.

Рамасвами также указал на то, что и у Хейли, и у Байдена имеется общее качество – опыт во внешней политике. Тем не менее он выразил сомнение в способностях обоих, так как по его мнению, ни один из кандидатов не может назвать 3 региона восточной Украины, в которые они хотят отправить американские войска для сражений.