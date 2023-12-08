Рамасвами считает, что администрация США не способна договориться с оппозицией

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина, который якобы угрожал американским конгрессменам отправить их родственников «сражаться с Россией».

По мнению Рамасвами, такие действия показывают неспособность администрации президента США Джо Байдена убедить представителей оппозиции в необходимость продолжать поддерживать Украину.

Накануне известный американский журналист Такер Карлсон в своих соцсетях процитировал фразу, которую якобы произнес Остин на закрытом брифинге в палате представителей. Журналист отметил, что шеф Пентагона угрожал политикам отправить членов их семей (дядю, сыновей) воевать против Россией, если они не поддержат запрос администрации на выделение дополнительной помощи Киеву.

Под постом Карлсона появилось больше девяти тысяч комментариев граждан США, в том числе кандидата в президента Рамасвами.

«Когда убеждение не срабатывает, они прибегают к угрозам», – отметил политик.

Президент США Байден ранее заявил, что уверен в том, что Россия атакует страны НАТО после того, как одержит победу на Украине. Американский лидер отметил, что это приведет к вовлечению Вашингтона в противостояние. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявления, сообщил, что Кремль сожалеет о том, что Белый дом использует Москву в качестве инструмента для обработки законодателей, демонизируя ее.

5 декабря стало известно, что Конгресс США не одобрил ни одного пакета военной помощи Украине. Документы не согласовал новый спикере палаты представителей Майк Джонсон, представляющий партию республиканцев. 25 октября он сменил на этому посту однопартийца Кевина Маккарти.

СМИ отмечали, что договорится о выделении помощи Киеву теперь могут только после рождественских каникулах, которые в США начнутся с 25 декабря. Ранее о том, что Вашингтон продолжит несмотря ни на что выделять финансирование Украине неоднократно говорил сам Байден и представители его администрации.