«Рамки мира уже на этой неделе»: США сообщили о скором соглашении по Украине

Американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили о скором согласовании параметров прекращения конфликта на Украине. По данным изданий, Киев в переговорах не участвует и будет вынужден принять готовые условия. Об этом сообщает издание Politico.

В Вашингтоне ожидают, что рамочное соглашение о завершении конфликта будет готово в ближайшие дни. Как сообщают журналисты, американская сторона испытывает оптимизм, полагая, что Украина, ослабленная продвижением российской армии и внутренними скандалами, согласится на предложенные условия. При этом европейских союзников сочли не самой важной стороной переговоров.

Инициатива, состоящая из 28 пунктов, разрабатывается в обход Киева. Она затрагивает не только прекращение боевых действий, но и будущие отношения между США, Россией и Украиной, а также вопросы безопасности в Европе. В подготовке документа участвовал спецпосланник администрации США, который провел консультации с российским представителем.

В Кремле оперативно отреагировали на эти сообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких новых предложений от американской стороны Москва не получала. Официальный представитель МИД России также подчеркнул, что подобные инициативы должны передаваться через установленные дипломатические каналы, чего не происходило. На этом фоне заявления американских СМИ о скором мирном прорыве выглядят как утечка информации, призванная создать определенный политический фон.

