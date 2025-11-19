Мир на Украине по Трампу: кто заставит Киев согласиться на условия США и РФ

Администрация Дональда Трампа, действуя совместно с Россией, разработала 28-пунктный план по прекращению военных действий на Украине, сообщает Axios. Этот проект вдохновлен подходом Трампа к урегулированию конфликта в Газе. Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, согласится ли Украина на условия РФ и США.

Как пишет издание, суть соглашения сводится к четырем ключевым направлениям: установление мира на Украине, обеспечение гарантий безопасности, укрепление стабильности в Европе и формирование будущих отношений между США, Россией и Украиной. Политолог Федоров заверил, что многое зависит от внутренней ситуации на Украине.

«Там есть и ястребы, но и имеется большое количество людей, которые хотят мира в стране. Все зависит также и от внешнего влияния со стороны Европы и Великобритании на президента Украины Владимира Зеленского», — пояснил эксперт.

Однако специалист считает, что американцам нельзя доверять в вопросе различных договоренностей.

«Все американские гарантии не стоят и выеденного яйца, потому что Трамп сменится, а после гарантии пересмотрят. Мы помним, когда они обещали не расширять НАТО на восток, а потом НАТО был фактически у границ России», — напомнил политолог.

Если западные кураторы проявят настойчивость, то Украине придется согласиться на определенные условия, заключил Федоров.

Ранее стало известно, что Зеленский оказался в центре нового скандала.