Президент Украины Владимир Зеленский не боится европейских лидеров, также его мало чем может напугать глава Белого дома Дональд Трамп.

Больше всего он боится своего ближайшего окружения, заявила полковник армии США в отставке Карен Квиатковски на YouTube.

«Сначала он говорит президенту США одно, потом возвращается на Украину и говорит другое, а в итоге не выполняет ни одно из обещаний», — сказала она.

Она отметила, что Зеленский уже давно не является легитимным руководителем, поэтому, пока он занимает пост президента, конфликт на Украине будет продолжаться.

Ранее сообщалось о том, что Зеленского призвали молить Россию о пощаде.