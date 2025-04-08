Обозреватель китайского портала Tencent высказал мнение о том, что единственный выход для президента Украины Владимира Зеленского – сбежать после продажи страны и дать США закончить игру.

Читатели активно поддержали это предложение.

Китайские пользователи согласны, что киевский режим провалился. Они считают, что западные страны во главе с США очень сильно подвели Украину, и что именно на них лежит ответственность за разрушение страны и нанесение ущерба России.

«Украинский народ выбрал на должность президента комика, но в итоге его судьба обернулась трагедией», — написал один из пользователей.

Другой читатель высказал мнение о том, что Зеленский должен броситься в объятия России и молить о пощаде. Также его призвали отказаться от сделки по минерам и «послать к черту НАТО и США».

Ранее сообщалось о том, что Зеленский, предварительно, согласился на компромисс с Россией по территориям.