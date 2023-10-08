Сценарий с остановкой военной помощи для Украины от Запада становится все более реалистичным. Соответствующее заявление сделал обозреватель Кадир Устюн в своем материале для турецкого издания Yeni Şafak .

В статье Устюн заявил, что вскоре мир может увидеть сценарий, который докажет, что Россия не ошибалась, когда решила ждать момента прекращения западной поддержки для киевского режима.

Обозреватель также заявил, что американский президент Джо Байден мог и избежать подобного развития событий, попросив жителей Штатов надавить на Конгресс США. Но это не представляется возможным на фоне того, что желание американских граждан поддерживать украинское правительство активно снижается, подчеркнул Устюн.