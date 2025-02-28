Раскрыта истинная причина создания Евросоюза

Евросоюз был создан для обмана и подчинения населения, заявил на своей странице в соцсети профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Истинная цель создания ЕС — подчинение европейцев полуавторитарному правлению, отметил он.

Так Малинен прокомментировал пост премьер-министра Польши Дональда Туска, заявившего, что Евросоюз создавался для того, чтобы поддерживать мир на международной арене.

Ранее сообщалось о том, что глава США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон примет решение, предусматривающее ведение 25-процентных пошлин на поступающие из Европейского союза товары.

Пошлиной в размере 25% будут облагаться различные товары из ЕС, в том числе и автомобили. Американский лидер подчеркнул, что Европейский союз не принимает американские автомобили, а еще оказывает своими действиями давление на США.