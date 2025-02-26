Трамп сообщил о введении пошлин на товары из Евросоюза

Глава США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон примет решение, предусматривающее ведение 25-процентных пошлин на поступающие из Европейского союза товары. Как сообщило РИА Новости, об этом глава Штатов заявил журналистам во время дебютного заседания кабинета министров.

По словам Трампа, решение уже принято и скоро его объявят. Пошлиной в размере 25% будут облагаться различные товары из ЕС, в том числе и автомобили. Лидер Штатов подчеркнул, что Европейский союз не принимает американские автомобили, а еще оказывает своими действиями давление на США.

«Европейский союз – это другой случай, нежели Канада, потому что они действительно воспользовались нами по-другому. Они не принимают наши автомобили», – сказал президент Штатов.

Кроме того, Трамп завил, что Европейский союз создали для обмана США и эта цель была достигнута, но теперь во главе страны встал он.

На этой же встрече руководитель Штатов рассказал об излишне раздутом аппарате госслужащих, в котором числятся 200-летние люди.