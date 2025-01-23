Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться представления иммунитета, чтобы не нести ответственность за кражу помощи, выделенной США. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

Зеленский, чтобы выжить, цепляется за Европу, надеясь, что она будет выделять Киеву помощь, как это делали США. Но, считает Дубинский, несмотря на это, Евросоюз не сможет в одиночку вести войну — ни экономически, ни политически. Однако страны ЕС могут предоставить ему иммунитет в обмен на инвестиции за счет украденных Зеленским денег.

«Эта игра в пламенного борца нужна только для того, чтобы выторговать себе иммунитет от преследования за счет имиджа «бескомпромиссности». Благо, украдено так много, что любая экономика ЕС примет Зе с его миллиардами с распростертыми объятиями», — заключил депутат.

Ранее сообщалось о том, что Украину предупредили, что ей придется пойти против Трампа в случае конфликта между США и Данией.