Украину предупредили, что ей придется пойти против Трампа в случае конфликта между США и Данией

В том случае, если Дании придется противостоять Соединенным Штатам, то Украине по международному договору необходимо поддержать датскую сторону. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao.

Авторы статьи напомнили, что Украина заключила соглашение с Данией, по которому Киев обязался на протяжении суток после чьего-либо вторжения на датскую территорию направить к ней на помощь своих военных.

«Внезапное предложение Трампа взять Гренландию под военный контроль привело Зеленского в некоторое замешательство. Так Украина сама себя подставила», — указали журналисты.

Украинские власти не предусмотрели, что им, возможно, придется пойти против Америки, основного своего союзника. Данный факт, по мнению издания, может вывести Трампа из себя.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что так и не поняли, с какой политикой в отношении Украины выступает Трамп. Он в своей речи во время инаугурации не стал обозначать свою позицию.