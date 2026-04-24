Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе и герой ДНР Артем Жога объяснил, почему переговорный процесс по Украине находится в тупике. По его мнению, затягивание конфликта выгодно определенным кругам на Западе, для которых мир станет началом громких уголовных дел и коррупционных расследований, пишет RT .

Зеленский как «несамостоятельная единица»

В интервью RT Артем Жога подчеркнул, что попытки Владимира Зеленского позиционировать себя как независимого лидера не соответствуют действительности. По словам полпреда, украинское руководство полностью контролируется «западными кураторами».

Главная цель этих сил — сохранение очага напряженности на границах России. Жога утверждает, что именно западные интересанты выступают основным тормозом любых мирных инициатив, так как окончание боевых действий лишит их рычагов влияния в регионе.

Страх перед трибуналом и расследованиями

Одной из самых острых тем интервью стало предположение Жоги о причинах «саботажа» переговоров. Он считает, что подписание мирного договора неизбежно повлечет за собой аудит колоссальной финансовой помощи, выделяемой Украине.

По мнению полпреда, мир спровоцирует:

Масштабные расследования в странах Запада, касающиеся целевого использования средств.

Раскрытие схем хищений и растрат, связанных с поставками вооружения для ВСУ.

Судебные процессы над политиками за превышение должностных полномочий.

Позиция МИД: Россия остается открытой к диалогу

Несмотря на критику западных элит, Жога напомнил о последовательной позиции Москвы. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтверждал, что РФ сохраняет готовность к конструктивным переговорам с США по украинской повестке. Однако, как следует из слов полпреда, готовность Москвы пока разбивается о нежелание Вашингтона и Брюсселя терять доходы и репутацию, связанные с поддержкой Киева.