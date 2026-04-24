«Россети Московский регион» ввели в эксплуатацию 2 новые подстанции на востоке Подмосковья

Компания «Россети Московский регион» успешно ввела в строй две современные подстанции напряжением 35 кВ. Объекты расположились в городских округах Коломна и Воскресенск — их запуск стал важным шагом в укреплении региональной энергосистемы. Реализация проекта не только повысила надежность электроснабжения, но и заложила фундамент для перспективного развития территорий: создан необходимый резерв мощности для подключения новых потребителей и реализации будущих инфраструктурных инициатив.

Как сообщили в Министерстве энергетики Московской области, в Коломне новая подстанция оснащена отечественным трансформатором мощностью 2,5 МВА. Объект взял на себя задачу стабильного энергоснабжения более 2 тыс. жителей поселка Индустрия, села Шкинь и деревни Борисово.

Воскресенский округ получил еще один мощный питающий центр — здесь установили трансформатор мощностью 4 МВА. Эффект от запуска ощутили более 4 тыс. жителей села Конобеево и деревни Леоново. Особое значение имеет гарантированное энергоснабжение 3 ключевых социальных объектов: 2 котельных, обеспечивающих отопление жилых домов и учреждений, и местной школы, где учатся сотни детей.

Запуск двух мощных энергообъектов стал закономерным результатом реализации комплексной программы «Россети Московский регион» по модернизации и развитию электросетевой инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в этом году модернизируют 135 котельных и 361 км теплосетей.