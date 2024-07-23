Раскрыта причина изменения высказываний Зеленского о переговорах с Россией

Польский политолог Витольд Сокала убежден, что Зеленский начал допускать возможность переговоров с Россией из-за вероятного прихода к власти в США Дональда Трампа, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Onet.

Сокала назвал основной причиной изменений в риторике украинского лидера именно вероятное избрание президентом США Трампа.

«Даже если есть другие причины изменения тона Зеленского, на мой взгляд, наиболее важной из них является повышенная вероятность того, что Дональд Трамп станет следующим президентом Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Политолог добавил, что такой поворот в высказываниях Зеленского связан с принятием неизбежных вещей. Он также напомнил, что Трамп не раз выступал с готовностью участвовать в урегулировании отношений Москвы и Киева, и украинским властям придется с этим считаться.

Напомним, что ранее Дональд Трамп выступил с готовностью урегулировать конфликт между Россией и Украиной еще до своего избрания на пост президента.