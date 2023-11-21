Раскрыта причина отказа Зеленского от переговоров

Экс-советник генерального секретаря ООН Михаэль фон дер Шуленберг, профессор политических наук Хайо Функе, экс-председатель Военного комитета НАТО и генерал в отставке Харальд Куятв заявили, что украинский президент Владимир Зеленский был вынужден отказаться от переговоров с российской стороной. Соответствующее заявление они сделали в своем материале для издания Brave New Europe .

Шуленберг заявил, что уже спустя месяц после начала СВО, РФ и Украина пришли к общим контурам урегулирования возникшего конфликта. По информации экс-советника, украинская сторона обязалась бы отказаться от вступления в НАТО и не размещать на своей территории военных баз альянса, а российская – признала бы территориальную целостность Украины.

Эксперты заявили, что данные переговоры были провалены лишь по той причине, что НАТО, а в частности, Соединенные Штаты и Великобритания, начали усиленно сопротивляться им.

В материале также отмечается, что эта договоренность означала бы поражение НАТО и остановку расширения альянса в сторону востока. В свою очередь, это бы стало концом для американской мечты об однополярном мире, заключили эксперты.