В Европе нарастает волна критики в адрес председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Недовольство ее руководством достигло точки, где депутаты Европарламента инициировали процедуру вотума недоверия. Эксперты отмечают усиление позиций евроскептиков — политических сил, критикующих структуры ЕС за медлительность, бюрократию и оторванность от интересов граждан. Как пояснил социолог Евгений Копатько, критика соседствует с признанием достижений Союза, таких как свобода передвижения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он пояснил, что, однако партии, выступающие за выход из ЕС, пока остаются маргинальными, объединяя лишь часть правой оппозиции и националистически настроенных граждан. Даже пример Брексита, по мнению эксперта, был уникальным случаем «осмысленного» ухода, не отражающим текущие настроения в большинстве стран-членов.

По мнению эксперта, основная критика фон дер Ляйен связана с управленческими решениями, которые, по мнению оппонентов, неэффективны или непопулярны. Это подпитывает евроскептический дискурс, хотя сами критики, как правило, выступают не за разрушение ЕС, а за его реформирование.

Он добавил, что, таким образом, текущий политический кризис вокруг главы Еврокомиссии высвечивает управленческие сложности и рост критических настроений внутри ЕС. Однако, несмотря на внутренние трения, эксперты подчеркивают, что страны-члены демонстрируют беспрецедентную сплоченность в ключевых внешнеполитических вопросах, таких как противостояние с Россией. Угроза распада Союза под давлением евроскептиков сейчас выглядит маловероятной.

Ранее Орбан призвал главу Еврокомиссии фон дер Ляйен уйти в отставку.