Орбан призвал главу Еврокомиссии фон дер Ляйен уйти в отставку

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Х обратился к председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой уйти в отставку, сообщил ТАСС.

«Пора уйти», — написал Орбан в Х.

По информации издания, к посту политик прикрепил фотографию фон дер Ляйен. Причиной стали обвинения, выдвинутые ей по подозрению в коррупции. В четверг, 10 июля, состоится голосование по вопросу о доверии главе ЕК. Мероприятие пройдет в Страсбурге.

По данным издания, поводом для голосования стал инцидент с закупкой вакцин от COVID-19. Препарат приобрели в период пандемии. Позже выяснилось, что вакцина не прошла необходимые клинические испытания. У премьер-министра Венгрии к главе ЕК есть также ряд других вопросов. Он не поддерживает политику организации, в том числе по ситуации на Украине. Политик выступает против антироссийских санкций. Он считает, что условия экономического партнерства с некоторыми странами необходимо изменить. Орбан также не поддерживает миграционную европейскую политику.

Ранее Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в помощи России в конфликте на Украине.