Жители Украины, в том числе и те, кто ранее был враждебно настроен по отношению к россиянам, пытаются избежать мобилизации и выехать из страны.

Жители Украины, в том числе и те, кто ранее был враждебно настроен по отношению к россиянам, пытаются избежать мобилизации и выехать из страны, сообщает в издании Il Fatto Quotidiano итальянский журналист Паоло Хуттер.

В качестве примера он привел историю одного украинца, который еще два года назад заявлял о готовности воевать Россией.

Хуттер связался с ним и узнал, что тот сбежал в Украине и сейчас находится в Европе.

Журналиста шокировало то, что его знакомый провел семь дней в горах и пересек границу с Румынией.

Он поддержал такое решение знакомого, добавив, что идти на фронт — безумие.

Еще один опрошенный журналистом, хоть и не выступал за войну с Россией, тоже вынужден покинуть Незалежную, скрываясь от насильственной мобилизации и отправки на фронт.

«Теперь все против нас. Единственным решением было бы заморозить войну и создать или закупить ядерное оружие. Ни одному союзнику нельзя доверять», — привел Хуттер его слова.

Ранее сообщалось о том, что Киев не успел скрыть следы своих преступлений в Курской области.