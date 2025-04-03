В связи с тем, что украинские военные стремительно бежали из России после решительного наступления ВС РФ, Киев не успел уничтожить улики своих преступлений в Курской области. Об этом сообщил Дмитрий Полянский, постоянный представитель России при ООН, в ходе неформальной встречи Совета Безопасности ООН, посвященной преступлениям Киева в российском приграничье. Информация об этом была предоставлена ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ напомнил, что 8 марта Вооруженные силы Российской Федерации начали масштабную операцию по вытеснению украинских националистов из Курской области. В результате наши солдаты смогли продвинуться вглубь позиций противника и вынудить его отступить.

«Неожиданный и скрытный характер маневров ВС РФ позволил зайти глубоко в тыл украинских войск и вынудил их обратиться в поспешное бегство, не оставив времени замести следы своих преступлений. Теперь почти вся территория Курской области вернулась под контроль России», — заявил Полянский.

Он также подчеркнул, что в процессе отступления украинские военные минировали территорию, «оставляя взрывные устройства на детских игрушках».

Ранее Полянский сообщил, что почти вся территория Курской области освобождена от ВСУ.