Раскрыто число мигрантов, прибывших в Россию в 2024 году

По данным МВД, в 2024 году в Россию въехало более 6,3 млн иностранных граждан.

50% из них приехали в нашу страну работать, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова на сессии "Трудовая миграция. Экономическое измерение" в рамках ПМЭФ-2025.

"Мы вернулись к допандемийным значениям", — сказала она.

Слова Казаковой передает ТАСС.

Среди прибывших мигрантов больше всего граждане стран СНГ: Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%).

По мнению представителей МВД, восстановление миграционного потока связано стабилизацией в России эпидемиологической ситуации и отменой ограничений на въезд в страну, введенных во время пандемии.

Ранее сообщалось о том, что десятки мигрантов "забыли" встать на воинский учет.