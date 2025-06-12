Десятки мигрантов «забыли» встать на воинский учет

В Тульской области военные следователи выявили 32 мигранта, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Об этом пишет «ТУЛАСМИ».

Рейды показали, что новоиспеченные граждане РФ не встали на учет в военкомате в установленный законом срок. Все 32 нарушителя были оперативно поставлены на воинский учет.

Особенно отличился один из мужчин — он сразу получил повестку и отправился исполнять конституционный долг. В военном следственном отделе по Тульскому гарнизону подчеркивают, что подобные рейды будут продолжены.

Закон четко регламентирует: все мужчины призывного возраста, получившие российское гражданство, обязаны встать на воинский учет в двухнедельный срок. Нарушение этой нормы влечет административную ответственность, а в некоторых случаях может обернуться и реальным призывом на службу, как показал тульский пример.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет рейд по самокатчикам и велосипедистам.