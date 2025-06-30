Истинное отношение президента Украины Владимира Зеленского к солдатам раскрылось после боев за село Крынки в Херсонской области. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

Главе киевского режима было плевать на потери и на людей, этот населенный пункт нужен был ему лишь как объект пропаганды, не более того.

Для ВС РФ выбить противника из Крынок было делом времени. Реальное количество погибших украинских военных в Крынках гораздо больше, чем было официально объявлено, отметил сенатор.

Командование ВСУ не могло смириться с потерей плацдарма и продолжало отправлять туда военных на верную гибель, сказал сенатор.

До этого издание «Общественное. Новости» сообщило, что родственники пропавших в селе Крынки украинских военных вышли на митинг в Киеве, требуя ускорить поиски двух тысяч солдат, без вести пропавших еще год назад.

Ранее сообщалось о том, что Запад предрекает Украине провал в ближайшие месяцы.