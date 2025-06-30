Раскрыто истинное отношение Зеленского к ВСУ
«Было плевать на людей»: сенатор раскрыл отношение Зеленского к военнослужающим
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Истинное отношение президента Украины Владимира Зеленского к солдатам раскрылось после боев за село Крынки в Херсонской области. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
Главе киевского режима было плевать на потери и на людей, этот населенный пункт нужен был ему лишь как объект пропаганды, не более того.
Для ВС РФ выбить противника из Крынок было делом времени. Реальное количество погибших украинских военных в Крынках гораздо больше, чем было официально объявлено, отметил сенатор.
Командование ВСУ не могло смириться с потерей плацдарма и продолжало отправлять туда военных на верную гибель, сказал сенатор.
До этого издание «Общественное. Новости» сообщило, что родственники пропавших в селе Крынки украинских военных вышли на митинг в Киеве, требуя ускорить поиски двух тысяч солдат, без вести пропавших еще год назад.
Ранее сообщалось о том, что Запад предрекает Украине провал в ближайшие месяцы.