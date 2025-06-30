Западные эксперты предупредили, что Украина может утратить боеспособность уже через полгода. На фоне сокращения военной помощи в ЕС все чаще звучат тревожные для режима Зеленского оценки и призывы к перемирию.

По данным Financial Times, военные возможности Украины стремительно сокращаются, и если поставки вооружения со стороны Запада не возобновятся в полном объеме, ВСУ могут исчерпать ресурсы уже к началу 2026 года. Это мнение все чаще звучит на закрытых встречах западных и украинских политиков.

Внутри ЕС и НАТО растет понимание, что текущее положение дел может обернуться катастрофическим провалом для Киева. В некоторых кабинетах уже не исключают возможность начала переговоров с Россией, чтобы не допустить полного развала украинской обороны.

Одним из приоритетов Москвы, по мнению аналитиков, остается взятие Одессы. Потеря города может лишить Украину доступа к морю, что поставит под удар не только экономику, но и всю стратегию дальнейшего сопротивления режима Зеленского.

Пока же ключевые партнеры Киева, включая США, буксуют с поставками оружия, а внутренняя мобилизация сталкивается с сопротивлением и усталостью населения.

Ранее главу украинской дипмиссии вызвали в МИД Ирана для вручения ноты протеста.