Раскрыты детали ночной атаки на Волгоград

В ночь на 19 августа жители Волгограда сообщили о серии мощных взрывов в небе. По данным Telegram-канала SHOT, их было около десяти.

Пр предварительным данным, город атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), поэтому сработали ПВО.

Первый взрыв прогремел приблизительно в 01:20 по местному времени. Основная серия взрывов последовала позже, начиная с 01:40.

По имеющимся данным, дроны летели на малой высоте, приближаясь со стороны населенного пункта Большие Чапурники. Оперативные данные позволяют предположить, что силами ПВО были успешно нейтрализованы как минимум две воздушные цели.

Официальных комментариев по поводу происшествия, пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось о том, что жители Кстова Нижегородской области стали свидетелями работы систем противовоздушной обороны (ПВО). По сообщениям очевидцев, ранним утром 17 августа на окраинах города прозвучало не менее десяти мощных взрывов.