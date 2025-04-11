В Белом доме высказались о визите Уиткоффа в Россию

Там заявили, что эти переговоры призваны стать еще одним шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

В Белом доме прокомментировали визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию.

«Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательному мирному соглашению в России и на Украине», — заявила в ходе выступления на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге, в здании Президентской библиотеки.

Переговоры продлились 4,5 часа, передает РИА Новости.

В завершении встречи Стивен Уиткофф поблагодарил главу РФ за уделенное время.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что по итогам переговоров Путин может провести телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось о том, что глава РФПИ Дмитриев провел в Петербурге встречу со спецпосланником США Уиткоффом.