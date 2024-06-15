Раскрыты детали встречи Путина с руководством МИД России

Глава государства Владимир Путин сегодня провел встречу с руководством российского внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает Life.ru .

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, мероприятие не является экстренным, его ранее не анонсировали.

Помощник президента Юрий Ушаков добавил, что в ходе встречи обсуждались все наиболее важные темы, включая Украину и безопасность.

Напомним, что на мероприятие были приглашены около сотни журналистов, в том числе из недружественных стран.