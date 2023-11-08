Раскрыты подробности убийства депутата народного совета ЛНР Филипоненко

8 ноября стало известно, что чиновник погиб после того, как в его автомобиле сдетонировало взрывное устройство. Теракт произошел в Луганске.

Один из очевидцев рассказал агентству РИА Новости о том, как прохожие пытались оказать Филипоненко, однако травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью.

На Филипоненко уже ранее совершалось покушение. 21 февраля 2023 года его машина, припаркованная возле здания правительства ЛНР и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (ранее Филипоненко был его руководителем), была взорвана.

Ранее в Крыму было совершено покушение экс-народного депутата Украины Олега Царева. Инцидент произошел в Ялте – там бывший чиновник Украины проживал в своем санатории. Преступник напал на Царева с ножом.