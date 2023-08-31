«Распад на несколько стран»: социолог рассказал, что ждет США в будущем

О том, что США постепенно теряют вес на международной политической арене, говорят многие эксперты. Даже сами американские политики регулярно заявляют, что их страна катится в пропасть.

Когда же именно Вашингтон достигнет «дна», и как оно будет выглядеть, рассказал социолог и доцент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Башлыков.

«В последнее время целый ряд экспертов отмечает, что США сталкиваются со все более увеличивающимся количеством проблем во внутренней и внешней политике. Победа же в СВО, безусловно, ослабит влияние США на мировую геополитику», — высказал мнение собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако ждать резкого ослабления или «падения» Вашингтона бессмысленно, считает эксперт. Ключом страны к могуществу на международной арене является доллар, который, хоть и теряет доверие со стороны ряда стран, все еще остается сильной валютой. При этом процесс ослабления США все-таки уже запущен, а занять он может около 10-20 лет, уверен социолог.

Дальнейшая судьба американцев незавидна в любом случае, но подразумевает несколько вариантов. При любом из них оставаться мировым лидером государство уже не сможет.

«Наилучшим для Вашингтона сценарием станет тот, при котором США останутся страной, доминирующей только в Северной и Южной Америке, как это было до конца XIX века. Наихудший вариант — распад на несколько стран в результате гражданской войны. В ближайшее время мы можем ожидать сокращения белого населения в США, ухудшения состояния транспортной и промышленной инфраструктуры, а также появления новых политических сил, не связанных с Демократической или Республиканской партией», — подчеркнул Башлыков.

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