«Разговаривает с вымышленными персонажами»: выяснилось, кто на самом деле управляет Байденом

В зарубежных СМИ все чаще стала появляться информация о несостоятельности нынешнего президента США. Согласно опросам, большинство американцев считают его слишком старым для переизбрания на второй срок, а некоторые члены правительства и вовсе заговорили об импичменте Байдена. Грозит ли ему это на самом деле, рассказал политолог Александр Андрианов.

По словам специалиста, нелепый и не до конца понимающий происходящее глава государства выгоден Вашингтону. Как бы он ни опозорился в очередной раз и что бы ни думали простые граждане, свой пост он не потеряет.

«Да, он, конечно, в возрасте и не совсем адекватен. Разговаривает с вымышленными персонажами, путает слова. А сын Байдена Хантер мало того, что наркоман, так еще и замешан в разного рода темных уголовных делишках, что не может не сказываться на репутации отца. При всем при этом – потрясения никому не нужны, а импичмент – несомненно, огромное потрясение для любой страны», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник выразил уверенность в том, что Джо Байден выгоден нынешней американской «верхушке». Может, в таком состоянии ему даже «помогают» находиться. Решения же, скорее всего, принимаются кем-то другим, например, сильной и расчетливой Камалой Харрис, вице-президентом США.

«Не исключено, что Байден является всего-навсего проводником ее воли и воли ее соратников. Это очень удобно: творить все, что угодно, чужими руками, самому оставаясь в тени. Никакой ответственности, если вдруг что. А то, что думают простые американцы — да кого это в конце концов волнует? Когда их мнение что-то значило в американской политике, за исключением предвыборной гонки? Когда наступит срок – им покажут красивые картинки, скажут правильные слова и все будет замечательно», — подчеркнул Андрианов.

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