Распространителям материалов иноагентов грозит штраф до 500 тысяч рублей

По словам заместителя министра ведомства Олега Свириденко, за распространение таких материалов лица будут оштрафованы на 300-500 тысяч рублей. Как сообщил представитель Минюста на конференции «Державинские чтения», соответствующее постановление правительства и ведомственный приказ. Его слова приводят РИА Новости.

«Мы сейчас получили полномочия – предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем – книги то же самое – книги в течение месяца, если нет реагирования, то там 300-500 тысяч штрафа, потом мы можем дойти и до дальнейшего развития этого института вплоть до… Там уже как повезет», – сказал Свириденко.

Он уточнил, что такие меры касаются представителей СМИ, библиотек.

Статут иностранного агента, согласно российскому законодательству, присваивается лицам, которые получают финансирование из-за рубежа, а также попали под иностранное влияние. Соответствующие поправки были внесены в законодательную систему РФ в 2012 в Федеральный закон «О некоммерческих организациях».

17 ноября стало известно, что Минюст РФ включил в список ионогенов российскую актрису, известную по роли Ольги в одноименном сериале на «ТНТ» Яну Троянову*, а также издание The Moscow Times*.

*признаны Минюстом РФ иностранными агентами