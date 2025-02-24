«Рассерженная толпа нас линчует»: на Украине объяснили отказ от подписания сделки с США

Если Украина подпишет сделку по полезным ископаемым, ей придется в течение нескольких сотен лет выплачивать США компенсацию за оказанную военную помощь. Об этом со ссылкой на источник сообщает журнал The Economist.

В материале отмечается, что при текущих темпах роста доходов Украины на пополнение инвестиционного фонда, который будет принадлежать правительству США, уйдут сотни лет. Кроме того, власти Незалежной, отметил источник, опасаются гнева рассерженных украинцев.

«Если мы подпишем соглашение в таком виде, то завтра нас вышвырнут из офиса, а рассерженная толпа нас линчует», — заявил изданию один из украинских чиновников.

Автор публикации отмечает, что в таком виде соглашение станет огромным бременем для Украины, тем более что запрашиваемая США сумма более чем в два раза превышает ее ВВП.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский отказался признавать многомиллиардный долг Украины перед США.