У издания Berliner Zeitung вышла статья, автор которой убежден, что руководство ЕС должно задуматься над своим провалом. В объединение, где находится РФ, теперь входит практически половина населения земного шара. Боррелю, который до сих пор считает Европу райским садом, а весь остальной мир джунглями, стоит призадуматься в особенности.

«Эпоха, когда Европа могла отдавать приказы всему миру, давно прошла», - утверждает автор статьи Рамон Шак.

По его мнению, ряд государств уже не считают ЕС самостоятельным политическим игроком, а исключительно как марионетку Соединенных Штатов. Они рвутся к новому миропорядку, а Евросоюз все еще цепляется за старые догмы и неоколониальное мышление.